Çavuşoğlu: Geri kabul anlaşmasını askıya aldık, S400 sistemi 2020'de aktif olacak

Çavuşoğlu, sevkiyatı devam eden S-400 hava savunma sisteminin 'barışı korumak için alınan bir sistem' olduğunu savundu.







Çavuşoğlu, "Ortada belirsizlikler var ama değişmeyen bir gerçek var, biz S-400'ü aldık. S-400 bir savunma sistemi, durup dururken kullanılacak bir ürün değil, başka bir ülkeye ya da herhangi bir ülkenin savunma sistemlerine saldırı için alınan bir sistem değil. S-400 barışı korumak için alınan bir sistem" dedi.







ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması halinde Türkiye'nin nasıl cevap vereceği sorusunu yanıtlayan Çavuşoğlu, "ABD bize yönelik hasmane tutum sergilerse gizlimiz saklımız yok, karşı adımlar atarız. Bizim de ABD'ye verecek cevaplarımız olacaktır" dedi.





Çavuşoğlu, F-35'lerin verilmemesi halinde "Türkiye’nin kendisi üretinceye kadar ihtiyaçlarını başka kaynaklardan gidereceğini" söyledi.





'ABD HENÜZ TEKLİFİMİZE YANAŞMADI'







-(S-400 ile ilgili ortak teknik heyet) ABD henüz teklifimize yanaşmadı.







'F-35 PROGRAMINDAN ÇIKARILMADIK'





-'Biz Patriot'ı satamadığımız için Türkiye S-400 alıyor' diyen bir yönetim, F-35 vermedikleri zaman başka seçenekleri değerlendirdiğimizde de bir şey diyemez.







'GERİ KABUL ANLAŞMASINI ASKIYA ALDIK'





-Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması mümkün değil. Eksen kayması tartışmalarına ben gülüyorum. Türkiye'nin tek boyutlu bir politika mı izlemesi gerekiyor?







-Dış politikada yeni açılımlar olacak.





-AB'nin kapısında bekleyecek ülke değiliz. Geri kabul anlaşmasını askıya aldık.





-Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları devam ediyor, henüz açıklanacak bir düzeyde değil.





'MÜNBİÇ YOL HARİTASIYLA İLGİLİ SOMUT ADIM YOK'





-ABD'den Münbiç yol haritasıyla ilgili somut adım yok. Bu hafta artık güvenli bölgenin oluşturulması konusu konuşulacak.

(İdlib'deki saldırılar) Rejimin saldırılarını durdurma sorumluluğu komşumuz Rusya'nındır.