Samanyolu Haber /Gündem / Çavuşoğlu, Amerika'ya meydan okudu /14 Haziran 2019 11:00

Çavuşoğlu, Amerika'ya meydan okudu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Rusya'dan S-400 alınacak demiyoruz, alındı diyoruz. O iş bitti." sözleri S-400 krizinde müeyyide ihtimalini artırdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu böyle bir ihtimale hazırlıklı olduklarını belirterek, "ABD müeyyide adımı atarsa biz de karşılık veririz." dedi.

Senatör Menendez: Umarım Erdoğan, ABD'nin blöf yapmadığını anlar

S-400 krizinde söz düellosu devam ediyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Amerika Birleşik Devletleri (ABD) kararlılığımızı gördü, S-400'leri aldık. S-400'ler konusunda kararlıyız, geri adım atmayacağız." dedi. 

Çavuşoğlu, "ABD müeyyide adımı atarsa biz de karşılığını veririz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme dair soruları cevaplandırdı. Çavuşoğlu, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi anlaşmasını sonuca ulaştırdığını söyledi. 

"SONUÇLARI NE OLURSA OLSUN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

"Bunun sonuçları ne olursa olsun, bundan vazgeçmemiz de mümkün değil." diyen Çavuşoğlu, "ABD, Patriotlar için garanti veremiyor. Fransızlar kendi hava savunma sistemleri için teklifte bulundu. Ancak S-400'leri aldık. S-400'ler konusunda kararlıyız, geri adım atmayacağız." şeklinde konuştu.

ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

*Bir ülkenin tek başına başka ülkelere "Al ya da alma" şeklinde talimat vermesini kabul etmiyoruz. ABD'nin bu yaklaşımından vazgeçmesi lazım. ABD'nin bu yaklaşımından Avrupalı ortakları da çok rahatsız. ABD bu hakkı nereden bulunuyor. 

*Siz bir ülkeye karşı adım atarsanız o ülkenin de atacağı adımlar da vardır. ABD bize karşı bir adım atarsa biz de ona göre karşı adımları atarız. ABD ne derse anlayışı yok artık. Bize yönelik olumsuz bir davranış olursa bunun karşılığını vereceğiz. 

*Bizim en ihtiyaç duyduğumuz dönemde Türkiye'den Patriot bataryaları geri çekildi. Bize saldırı olursa NATO'nun koruma kapasitesi yok.

SUUDİ ARABİSTAN KAŞIKÇI'NIN CESEDİNİN NEREDE OLDUĞUNU BİLE SÖYLEMEDİ 

*Suudi Arabistan ile ikili bir problemimiz yok. Bu Cemal Kaşıkçı olayını ikili ilişkilerimizden tamamen bağımsız tuttuk. Bu gelişmelerden sonra Suudi Arabistan'ın bize karşı tutumu değişti. Bu bir cinayet meselesi, buna göz yummamızı istiyorlarsa hiç doğru bir yaklaşım değil. Yerel işbirlikçiyi açıklamadılar. Ölen kişinin cesedi nerede, onu bile söylemediler. 

*Biz bağımsız tutuyoruz ama onlar gördüğümüz kadarıyla bağımsız tutmuyorlar. Cumhurbaşkanımızın, Ramazan Bayramı'ndaki telefon görüşmesini de bu noktada değerlendirmek gerekiyor. 

*İran'a yönelik müeyyideleri doğru bulmadığımızı söyledik. İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler İran'la INSTEX gibi bir mekanizma kurdu. Biz de buna mı dahil olacağız yoksa özel bir anlaşmamı oluşturacağız göreceğiz. Biz İran'la asırlardır komşuyuz. Biz birçok konuda ticaretimizi devam ettiriyoruz. 

DOĞU AKDENİZ'DEKİ SONDAJ GERİLİMİ

*Akdeniz'deki tüm ülkeler için mesajımız şudur. Türkiye'yi dışlayan hiçbir anlaşma geçerli değildir. Kendi kıta sahanlığımız içinde sismik araştırma ve sondaj yapmak bizim hakkımız.

*Yılladır tüm uyarılarımıza rağmen Rum Kesimi'nin tüm uyarılarımıza rağmen sismik arama ve sondaj çalışmalarına tek taraflı başlamasıdır. Dedik ki Kıbrıslı Türklerin de haklarını da koruyalım. Türk halkının hakları garanti altına alınmalı. Verdikleri hiçbir sözü tutmuyorlar. 

*Haklarımızı korumak için sondaj gemilerimizi gönderdik. Çözüm için AB'ye defalarca uyarılarda bulunduk. Endişelenmeye gerek yok, taşlar yerine oturur. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çavuşoğlu, Amerika'ya meydan okudu Sonraki Haber >>

Arabaları bir anda yuttu

Arabaları bir anda yuttu

Görme engelli Bager ilk piyano konserini köyünde verdi

Görme engelli Bager ilk piyano konserini köyünde verdi

Davutoğlu harekete geçti: İşte ilk video

Davutoğlu harekete geçti: İşte ilk video

Pennsylvania'dan canlı

Pennsylvania'dan canlı

Yeni Havalimanında kaza teğet geçti! El frenini çekmeyi unutunca...

Yeni Havalimanında kaza teğet geçti! El frenini çekmeyi unutunca...

Rahmetli Cem Karaca'nın 'Oh be!' şarkısı..

Rahmetli Cem Karaca'nın 'Oh be!' şarkısı..

Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı'dan Türk formalı özür: Sadece şakaydı

Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı'dan Türk formalı özür: Sadece şakaydı

Uzan'dan videolu mesaj: Kimse bize sahip çıkmıyor, her şeyimiz yok pahasına satıldı

Uzan'dan videolu mesaj: Kimse bize sahip çıkmıyor, her şeyimiz yok pahasına satıldı

İmamoğlu'nun NTV yayınındaki cevabı gündem oldu

İmamoğlu'nun NTV yayınındaki cevabı gündem oldu

ATM bir anda para saçmaya başladı

ATM bir anda para saçmaya başladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:15:28