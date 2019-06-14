Çavuşoğlu, Amerika'ya meydan okudu

S-400 krizinde söz düellosu devam ediyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Amerika Birleşik Devletleri (ABD) kararlılığımızı gördü, S-400'leri aldık. S-400'ler konusunda kararlıyız, geri adım atmayacağız." dedi.





Çavuşoğlu, "ABD müeyyide adımı atarsa biz de karşılığını veririz." ifadelerini kullandı.





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme dair soruları cevaplandırdı. Çavuşoğlu, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi anlaşmasını sonuca ulaştırdığını söyledi.





"SONUÇLARI NE OLURSA OLSUN VAZGEÇMEYECEĞİZ"





"Bunun sonuçları ne olursa olsun, bundan vazgeçmemiz de mümkün değil." diyen Çavuşoğlu, "ABD, Patriotlar için garanti veremiyor. Fransızlar kendi hava savunma sistemleri için teklifte bulundu. Ancak S-400'leri aldık. S-400'ler konusunda kararlıyız, geri adım atmayacağız." şeklinde konuştu.





ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:





*Bir ülkenin tek başına başka ülkelere "Al ya da alma" şeklinde talimat vermesini kabul etmiyoruz. ABD'nin bu yaklaşımından vazgeçmesi lazım. ABD'nin bu yaklaşımından Avrupalı ortakları da çok rahatsız. ABD bu hakkı nereden bulunuyor.





*Siz bir ülkeye karşı adım atarsanız o ülkenin de atacağı adımlar da vardır. ABD bize karşı bir adım atarsa biz de ona göre karşı adımları atarız. ABD ne derse anlayışı yok artık. Bize yönelik olumsuz bir davranış olursa bunun karşılığını vereceğiz.





*Bizim en ihtiyaç duyduğumuz dönemde Türkiye'den Patriot bataryaları geri çekildi. Bize saldırı olursa NATO'nun koruma kapasitesi yok.





SUUDİ ARABİSTAN KAŞIKÇI'NIN CESEDİNİN NEREDE OLDUĞUNU BİLE SÖYLEMEDİ







*Suudi Arabistan ile ikili bir problemimiz yok. Bu Cemal Kaşıkçı olayını ikili ilişkilerimizden tamamen bağımsız tuttuk. Bu gelişmelerden sonra Suudi Arabistan'ın bize karşı tutumu değişti. Bu bir cinayet meselesi, buna göz yummamızı istiyorlarsa hiç doğru bir yaklaşım değil. Yerel işbirlikçiyi açıklamadılar. Ölen kişinin cesedi nerede, onu bile söylemediler.





*Biz bağımsız tutuyoruz ama onlar gördüğümüz kadarıyla bağımsız tutmuyorlar. Cumhurbaşkanımızın, Ramazan Bayramı'ndaki telefon görüşmesini de bu noktada değerlendirmek gerekiyor.





*İran'a yönelik müeyyideleri doğru bulmadığımızı söyledik. İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler İran'la INSTEX gibi bir mekanizma kurdu. Biz de buna mı dahil olacağız yoksa özel bir anlaşmamı oluşturacağız göreceğiz. Biz İran'la asırlardır komşuyuz. Biz birçok konuda ticaretimizi devam ettiriyoruz.





DOĞU AKDENİZ'DEKİ SONDAJ GERİLİMİ





*Akdeniz'deki tüm ülkeler için mesajımız şudur. Türkiye'yi dışlayan hiçbir anlaşma geçerli değildir. Kendi kıta sahanlığımız içinde sismik araştırma ve sondaj yapmak bizim hakkımız.





*Yılladır tüm uyarılarımıza rağmen Rum Kesimi'nin tüm uyarılarımıza rağmen sismik arama ve sondaj çalışmalarına tek taraflı başlamasıdır. Dedik ki Kıbrıslı Türklerin de haklarını da koruyalım. Türk halkının hakları garanti altına alınmalı. Verdikleri hiçbir sözü tutmuyorlar.





*Haklarımızı korumak için sondaj gemilerimizi gönderdik. Çözüm için AB'ye defalarca uyarılarda bulunduk. Endişelenmeye gerek yok, taşlar yerine oturur.