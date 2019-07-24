Samanyolu Haber /Gündem / ABD ile güvenli bölgede mutabakat yok /24 Temmuz 2019 14:37

ABD ile güvenli bölgede mutabakat yok

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye temasları sürerken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye'nin kuzeyinde muhtemel bir güvenli bölge konusunda Washington yönetimiyle henüz mutabakat sağlanmadığını söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) teklifinin tatmin edici olmadığını söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bir oyalama olmaması gerekiyor, bizim sabrımız tükendi." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi.    

Çavuşoğlu, toplantıda şunları söyledi: "İki gün önce Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. İdlib'de meydana gelen saldırıların durdurulmasını istedik, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki mesajın Sayın Putin'e iletilmesini istedik. Bir an önce İdlib'deki saldırıların durdurulması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde Suriye Anayasa Komitesi'nin kuruluşunu ilan edebiliriz.

ABD'Lİ HEYETİN ZİYARETİ

ABD'nin getirdiği öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil. Burada adeta Mınbiç gibi bir oyalama sürecine gitmek gibi bir izlenim edindik. Ortak devriye gibi askerler arasında bazı yeni fikirler var. Güvenli bölgenin derinliği ve buraların kimin kontrol edeceği ve YPG'nin buradan çıkarılması konusu en hassas konudur. Bu konularda mutabakat sağlamış değiliz. Önümüzdeki süreçte ABD'nin bizi tatmin eder önerileri ile ya da bizim önerilerimizle bir mutabakata varmak istiyoruz. 4 Haziran 2018'da Pompeo ile Mınbiç yol haritasını onayladık. 90 gün içinde süreç tamamlanacak ve Fırat'ın doğusuna geçecektik. Bu süreç hala tamamlanmadı. 

Terör örgütleri sürekli kendisini güçlendiriyor ve ABD'liler de silah veriyor. Süreç uzayınca harekât konusunda hazırlığımız oldu. ABD ekiplerimizi gönderiyoruz o zamana kadar harekât başlatmayın dedi." 
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