Samanyolu Haber
Çavuşoğlu: ABD ile Menbiç ve Fırat'ın doğusu konusunda anlaştık
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Çavuşoğlu: ABD ile Menbiç ve Fırat'ın doğusu konusunda anlaştık
/
09 Mart 2018 22:09
Çavuşoğlu: ABD ile Menbiç ve Fırat'ın doğusu konusunda anlaştık
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman basınına yaptığı açıklamalarda, ABD ile Menbiç ve Fırat'ın doğusu konusunda mutabık kalındığını açıkladı.
SHABER3.COM
Afrin Harekatı için "Operasyonun zor kısmı geride kaldı, Afrin merkezine yöneldik" diyen Çavuşoğlu 19 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşeceklerini belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
Çavuşoğlu: ABD ile Menbiç ve Fırat'ın doğusu konusunda...
Sonraki Haber >>
AKP kayıp silahların da araştırılmasını istemiyor...
CHP’nin ‘kayıp silahların araştırılması’ amacıyla Meclis’e taşıdığı araştırma önergesi...
Türkiye ile normalleşmeden söz edemeyiz
Cumhuriyet gazetesi davasını takip için Türkiye'de olan Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu’ndan...
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Bizimkiler dizisinde Cafer karakteri ile gönüllerde taht kuran usta oyuncu Ercan Yazgan, yoğun bakım...
Yere düşen 'holter' takılı hastayı canlı bomba sandılar, ortalık karıştı
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde meydana geldi.
İşkence yasak, ‘örgüt’ diyerek meşrulaştırmak da işkence suçu kapsamında
TİHV Başkanı Fincancı’dan Savcılığa: “İşkence mutlak yasak; ‘örgüt’ diyerek meşrulaştırmaya...
Vestel ve Arçelik'e soruşturma
Rekabet Kurulu, Vestel ve Arçelik'e haksız rekabet soruşturması açtı.
Interpol Türkiye'den gelen kırmızı bültenleri askıya aldı...
Uluslararası Polis Teşkilatı’nın (Interpol), Türkiye tarafından çıkartılan 50’ye yakın...
'Batıyoruz' eylemi yapan Halk Otobüsçüleri hakkında yasal işlem
İETT, toplu taşıma hizmeti için İstanbul Otobüs AŞ bünyesindeki bugün sefere çıkmayan bazı...
Trump ile Kim Jon-un görüşecek
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump'ı görüşmek üzere davet etti. Trump da...
Tweet
Almanya suikast iddialarına karşı alarmda
Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı
15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...
28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...
AB'den anti demokratik yönetimlere fren...
Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!
AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi
Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük
Enes Kanter hakkında dava açıldı
Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Devleti soyan soyana... Şimdi de Özel Hastanelerde büyük vurgun ortaya çıktı...
Çiftçi Nihat amca açtı ağzını yumdu gözünü
Nurettin Yıldız'a destek buraya mı kadarmış?
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
23:55:27