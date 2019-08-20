Çatlak büyüyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın yeni parti ile adı anılan eski başbakanlarda Ahmet Davutoğlu ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü eleştiren açıklamalarına tepki gösteren AKP’li Sakarya eski milletvekili Ayhan Sefer Üstün, çarpıcı açıklamalarda bulundu.







Öcalan’ın mektubunun TRT’de okunması ve Osman Öcalan’ın verdiği röportajı hatırlatan üstün, İstanbul seçimleri öncesi bunlara göz yumulduğunu ve ses çıkarılmadığını ifade etti.





Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Ayhan Üstün’ün açıklamaları şu şekilde:





"Sn. @mahirunal Tanıtım ve Medya Başkanı olarak, İstanbul seçimleri öncesi TRT ‘de terörist başı’nın mektubu okunurken, kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan’ın mülakatı yayınlanırken sessizdiniz...Sn.Ahmet Davutoğlu çukur operasyonlarını başlatan, Doğu ve G.doğu’daki Şehirlerimizi PKK’lı teröristlerden temizleyen Başbakandır.Terörle mücadelede hukuk içerisinde kalarak,herzaman Özgürlük-Güvenlik dengesini gözetmiştir.Terörle mücadele, hukuk çerçevesinde yapılırsa sonuç verir.Aksi takdirde farklı hedefler için yapılan keyfi uygulamalar toplumu böler ve terörizmin amacına hizmet eder."