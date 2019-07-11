Samanyolu Haber /Gündem / Casusluk iddiasıyla eleştirilen Diyanet İşleri Almanya'da imam yetiştirecek /11 Temmuz 2019 10:25

Casusluk iddiasıyla eleştirilen Diyanet İşleri Almanya'da imam yetiştirecek

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bu yıl içinde Almanya'da imam yetiştirilmeye başlanacağını açıkladı. Almanya'da 857 camisi bulunan DİTİB, Türkiye'den imam atandığı için AKP hükümeti etkisinde olmakla eleştiriliyordu. DİTİB hakkında daha önce casusluk iddiaları da gündeme gelmiş, Erdoğan geçtiğimiz yıl yaptığı Almanya ziyaretinde kurumun camisinin açılışına katılmıştı.

SHABER3.COM

Almanya’da yaklaşık 4 milyon 500 bin Müslüman yaşıyor, bunların 3 milyonu ise Türkiye kökenli. Ülke genelinde yaklaşık 2 bin 500 camide görev yapan imamların yüzde 90’ı yurtdışından geliyor ve bunların büyük bölümünü de Türkiye’den gelen imamlar oluşturuyor.

İçişleri Bakanlığı, bir süre önce yurtdışından gelecek din görevlileri için Almanca bilme zorunluluğu getirileceğini duyurdu. Savunma Bakanlığı da, orduda görev alacak Müslüman din görevlilerinin, Almanca bilmesini ve Almanya’daki kabul gören bir enstitüden mezun olmasını istiyor.
Türkiye'den imam getirme devrinin sonu gelirken Diyanet İşlerinin Almanya ayağı DİTİB bu yıl içinde Almanya'da imam yetiştirilmeye başlanacağını açıkladı.

DİTİB temsilcileri, Almanya'da imam yetiştirilmesi ile ilgili kararın alınmasında, Türkiye'den çok fazla imamın geldiği, böylece Türk devletinin DİTİB camilerindeki nüfuzunun büyük olduğu yönündeki eleştirilerin de etkili olduğunu söyledi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, DİTİB bünyesinde, tamamen kurumun öz kaynakları ile düzenleneceği öne sürülen kursların iki yıl süreceği kaydedildi. İlk iki ay hazırlık olacağı, daha sonra kursiyerlerin camilerde staj ve eğitimlerine devam edeceği belirtildi.

DİTİB'in Almanya'da 857 camisi bulunuyor. Bu camilerde yaklaşık bin imam görev yapıyor. Din görevlilerinin büyük kısmı Türkiye'den atanıyor ve ortalama dört yıl görev yaptıktan sonra Türkiye'ye dönüyor. Almanya'da yetişen ve temel eğitimlerini ağırlıklı olarak Almanya'da almış olan 120 din görevlisi bulunuyor. Bu din görevlilerinin büyük kısmını ilahiyat eğitimlerini Türkiye'de görenler oluşturuyor. DİTİB bünyesinde görev yapan imamların tamamının maaşlarını ise Türkiye ödüyor.

CASUSLUK İDDİASI

Almanya'da DİTİB'e bağlı imamların casusluk yaptığına ilişkin iddialar gündeme gelmiş, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanlığı, DİTİB imamlarının 28 kişi ve 11 kurum hakkında casusluk yaptığını açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Casusluk iddiasıyla eleştirilen Diyanet İşleri Almanya'da... Sonraki Haber >>

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı

ODTÜ'de kavak katliamının görüntüleri...

ODTÜ'de kavak katliamının görüntüleri...

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Ali Babacan'ın yeni parti kurma kararı için esnaf komşuları ne dedi?

Ali Babacan'ın yeni parti kurma kararı için esnaf komşuları ne dedi?

AKP ile MHP'ye "af" sözünü hatırlattı: Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar?

AKP ile MHP'ye

Davutoğlu ekibinden dikkat çeken video

Davutoğlu ekibinden dikkat çeken video

Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi

Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi

Erdoğan konuşurken Albayrak yine uyudu

Erdoğan konuşurken Albayrak yine uyudu

Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi böyle söküldü

Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi böyle söküldü

Atilla Taş'tan Cüneyt Özdemir'e cevap

Atilla Taş'tan Cüneyt Özdemir'e cevap
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:02:37