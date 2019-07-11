Casusluk iddiasıyla eleştirilen Diyanet İşleri Almanya'da imam yetiştirecek

Almanya’da yaklaşık 4 milyon 500 bin Müslüman yaşıyor, bunların 3 milyonu ise Türkiye kökenli. Ülke genelinde yaklaşık 2 bin 500 camide görev yapan imamların yüzde 90’ı yurtdışından geliyor ve bunların büyük bölümünü de Türkiye’den gelen imamlar oluşturuyor.







İçişleri Bakanlığı, bir süre önce yurtdışından gelecek din görevlileri için Almanca bilme zorunluluğu getirileceğini duyurdu. Savunma Bakanlığı da, orduda görev alacak Müslüman din görevlilerinin, Almanca bilmesini ve Almanya’daki kabul gören bir enstitüden mezun olmasını istiyor.



Türkiye'den imam getirme devrinin sonu gelirken Diyanet İşlerinin Almanya ayağı DİTİB bu yıl içinde Almanya'da imam yetiştirilmeye başlanacağını açıkladı.





DİTİB temsilcileri, Almanya'da imam yetiştirilmesi ile ilgili kararın alınmasında, Türkiye'den çok fazla imamın geldiği, böylece Türk devletinin DİTİB camilerindeki nüfuzunun büyük olduğu yönündeki eleştirilerin de etkili olduğunu söyledi.







Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, DİTİB bünyesinde, tamamen kurumun öz kaynakları ile düzenleneceği öne sürülen kursların iki yıl süreceği kaydedildi. İlk iki ay hazırlık olacağı, daha sonra kursiyerlerin camilerde staj ve eğitimlerine devam edeceği belirtildi.





DİTİB'in Almanya'da 857 camisi bulunuyor. Bu camilerde yaklaşık bin imam görev yapıyor. Din görevlilerinin büyük kısmı Türkiye'den atanıyor ve ortalama dört yıl görev yaptıktan sonra Türkiye'ye dönüyor. Almanya'da yetişen ve temel eğitimlerini ağırlıklı olarak Almanya'da almış olan 120 din görevlisi bulunuyor. Bu din görevlilerinin büyük kısmını ilahiyat eğitimlerini Türkiye'de görenler oluşturuyor. DİTİB bünyesinde görev yapan imamların tamamının maaşlarını ise Türkiye ödüyor.



