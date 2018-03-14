Casus cinayetinde kriz büyüyor... 23 Rus diplomata İngiltere'den sınırdışı

İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda Skripal olayıyla ilgili açıklamalarda bulunan May, olayla ilgisi bulunduğunu belirttiği 23 Rus diplomatı sınır dışı edeceklerini ve kendilerine toplanmaları için 1 hafta süre tanıdıklarını belirtti.





