Casus cinayetinde kriz büyüyor... 23 Rus diplomata İngiltere'den sınırdışı

İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda Skripal olayıyla ilgili açıklamalarda bulunan May, olayla ilgisi bulunduğunu belirttiği 23 Rus diplomatı sınır dışı edeceklerini ve kendilerine toplanmaları için 1 hafta süre tanıdıklarını belirtti.
?'BU İHRAÇ, RUS İSTİHBARATININ İNGİLTERE'DEKİ FAALİYETLERİNİ UZUN YILLAR SEKTEYE UĞRATACAK'
Bunun Soğuk Savaş döneminden bu yanaki en büyük ihraç olacağını kaydeden May, "Rus diplomatların ihracı, Rus istihbaratının İngiltere topraklarındaki faaliyetlerini uzun yıllar sekteye uğratacak" iddiasında bulundu.
'BAKANLAR VE KRALİYET AİLESİ ÜYELERİ DÜNYA KUPASI İÇİN RUSYA'YA GİTMEYECEK'
Rusya ile planlanan tüm üst düzey görüşmelerin askıya alınmasını Skripal olayı nedeniyle Moskova'ya karşı alınacak tedbirler arasında sıralayan May, İngiliz bakanların ve Kraliyet Ailesi üyelerinin 2018 FIFA Dünya Kupası için Rusya'ya gitmeyeceğinin altını çizdi.