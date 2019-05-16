Samanyolu Haber /Gündem / Çarşı grubu liderine 'Her şey çok güzel olacak' kurşunu /16 Mayıs 2019 11:41

Çarşı grubu liderine 'Her şey çok güzel olacak' kurşunu

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın liderlerinden Ayhan Güner silahlı saldırı sonucu yaralandı.

SHABER3.COM

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın liderlerinden Ayhan Güner silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda geçtiğimiz Salı günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önce Çarşı grubu liderlerinden Alen Markanyan'ı bacağından vuran Harun Dulkara, aynı taraftar grubu liderlerinden Ayhan Güner'e silahlı saldırı düzenledi.
 
DHA'nın haberine göre her iki bacağına 3 kurşun isabet eden Ayhan Güner, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Güner'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

GÜNLERDİR TEHDİT EDİLİYORDU
Bir sosyal medya hesabından günlerdir tehdit edildiği ileri sürülen Güner’in Taksim İlk Yardım Hastahanesi’nde tedavi gördüğü öne sürüldü.

Dulkara’nın Güner’i Beşiktaş maçında “Her şey Çok  Güzel Olacak” diye bağırılması ile ilgili, vurduğu iddia edildi.
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