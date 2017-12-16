Samanyolu Haber /Gündem / Çarpıtılan bildiri: Kudüs skandalı /16 Aralık 2017 11:06

Çarpıtılan bildiri: Kudüs skandalı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvesinin İstanbul deklarasyonunun resmi dil olan İngilizce ve Türkçe metinleri arasında farklar olduğu anlaşıldı.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararından sonra AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvesinin İstanbul deklarasyonunun resmi dil olan İngilizce ve Türkçe metinleri arasında farklar olduğu anlaşıldı.

T24 yazarı Yalçın Doğan, bildirinin İngilizce metninde ‘Doğu Kudüs’ün Filistin devletinin başkenti olarak tanındığı’na dair herhangi bir ifade yer almadığını yazdı. Yalçın, her iki metindeki ifade farklılıkları bulunduğu iddiasını alıntılarla köşesine taşıdı.

İNGİLİZCE METİNDE TANINAN FİLİSTİN, KUDÜS DEĞİL 

İstanbul Deklarasyonu’nun İngilizce metnine bakıldığında, İİT Olağanüstü Zirvesi’nin sonuç bildirgesinin 6. maddesinde, T24’ün çevirisine göre şu ifadelere yer verildi: “Filistin halkının özgürce yaşama talebinin bir sonucu olarak 1988’de Cezayir’de kurulan Filistin Devleti’ni tanımamış devletlere, bu hayati adımı atma çağrısında bulunuyoruz. Filistin Devlet’nin tanınması, son yaşanan olayların ışığında ortak aklı ve adaleti egemen kılmak adına dengeye ulaşmak için elzem hale gelmiştir. Filistin Devleti’ni tanıdığımızı tekrarlarken, bütün dünyayı Doğu Kudüs’ü Filistin Devleti’nin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyoruz.”

TÜRKÇE METİNDE BAŞKENT KUDÜS

Bildirinin Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yer alan Türkçe metninde ise aynı maddeyle ilgili olarak şu ifadeler yer aldı:

“1988 yılında ilan edilen ve Filistin halkının hür yaşama iradesinin eseri olan Filistin Devleti’ni henüz tanımamış tüm ülkelere, vuku bulan gelişmeler ışığında artık bölgede aklıselimi ve adaleti ayakta tutacak bir dengenin sağlanabilmesi bakımından zaruri hale gelen bu önemli adımı atmaları ve derhal Filistin Devleti’ni tanımaları çağrısında bulunuyoruz. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devletini tanıdığımızı teyit ediyor, tüm dünyayı Doğu Kudüs’ü Filistin Devleti’nin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyoruz.”

Skandal iddia ile ilgili henüz hükümet cephesi ya da İİT’den bir açıklama gelmedi.
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