Çarpıcı iddia: Hulusi Akar ve Hakan Fidan görevden alınacak!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanı ve Yeniçağ gazetesi Ahmet Takan, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ı görevden alınacağı iddialarına yer verdi. Takan, yazısında saray kaynaklarına dayandırdığı iddialara göre, Akar ile Fidan görevlerinden alınacak. Genelkurmay Başkanlığı için Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler ile İkinci Başkan Ümit Dündar'ın adının geçtiğini belirtti.





İşte Ahmet Takan'ın bugünkü köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:





"Yeni rejimde, kurulacak yeni kabine ve kurullar için onlarca isim dolaşıyor. AKP ve saray koridorları koltuk taleplileri yüzünden kulis manyağı olmuş. O koridorlarda "şuraya şu, buraya bu" diye yapılan isimlendirmelere girmeden belli başlı bir kaç konuya değinmek isterim.





Hatırlarsınız... 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, yandaş bir TV kanalında R. Erdoğan'a "Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı görevden alıp almayacağı" sorulmuştu. Erdoğan da "dere geçilirken at değiştirilmez" diye cevap vermişti. Saray kaynaklarına göre, "at değiştirme zamanı geldi." İddialara göre, Akar ile Fidan görevlerinden alınacak. Genelkurmay Başkanlığı için Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler ile İkinci Başkan Ümit Dündar'ın adı geçiyor."