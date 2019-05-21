Canlı yayında tek tek anlattı

Farklı ülkelerde toplam 40 bin çalışanı ile dünyanın en büyük tarımsal işletmelerinden biri olan ADM International şirketinin küresel piyasa stratejisti Marc Ostwald, Türkiye’nin de dahil olduğu gelişen piyasalarda risklerin giderek arttığını dikkat çekti.







“TÜRKİYE’DE DURUM ÇOK KARIŞIK”





“Türkiye’de şu an çok karışık bir durum var.” diyen Ostwald, Türkiye’nin Rusya’dan hava savunma sistemi S-400’ü satın alması ile tırmanan gerilime de temas etti: “Türkiye çok büyük bir jeopolitik risk ortasında kaldı. Rusya, Ortadoğu ve ABD arasında kaldı.”





Ostwald, Türkiye’nin yabancı yatırımcıları çekmesi için bazı adımlar atması gerektiğine işaret etti.





Ostwald, “Yatırımcıların ikna edilmesi uzun zaman alacaktır. Çünkü şu an herkes doları stokluyor. Bunun engellenmesi için bazı şeylerin yapılması lazım. Merkez Bankası da bunun için hareket ediyor ama uzun vadede düşündüğümüz zaman dolarizasyondan bahsediyoruz.” ifadelerini kullandı.





ADM International şirketinin küresel piyasa stratejisti Marc Ostwald, Bloomberg HT'de yaptığı değerlendirmede, "Döviz rezervlerinin çok hızlı bir şekilde eridiğini de görebiliyoruz." dedi.







OSTWALD: YATIRIMCININ GÜVENİ KALMADI





Yabancı yatırımcıları TL’ye çekmek için atılması gereken adımları da paylaşan Ostwald, “İlk olarak güvenin sağlanması lazım. Özellikle siyasi müdahaleler ve para politikaları söz konusu olduğunda yabancı yatırımcılar bundan hoşlanmıyor.” dedi.





Ostwald, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu’nun mazbatısının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) marifetiyle iptal edilmesinin yatırımcıları endişelendirdiğini söyledi.





“İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi de yabancı yatırımcının sevdiği bir şey değil. Siyasi istikrarsızlık algısı var.” diyen Ostwald’a göre siyasi belirsizlik ekonomik kararları da etkiliyor.





“DÖVİZ REZERVLERİ ÇOK HIZLI ERİYOR”





Ostwald, “Siyasi istikrara kavuşulduğu zaman insanlar ekonomi için güvenilir şeyler yapılabilir diye düşünüyor. Döviz rezervlerinin çok hızlı bir şekilde eridiğini de görebiliyoruz.” diye konuştu.





Ostwald, Bloomberg HT'de Fokus programında Uluslararası Para Fonu (IMF) ile kredi anlaşması iddialarını da değerlendirdi: “Hükümetin IMF’ye gideceğine ihtimal vermiyorum.”



