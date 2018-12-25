Canlı yayında birbirlerine girdiler! Önce parlamentoda şimdi stüdyoda

NewsOne kanalında canlı olarak yayınlanan bir programda Mosiychuk, siyaset bilimci Semçenko’yu Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov’dan para alarak Rusya adına propaganda yapmakla suçladı.
Semçenko da suçlamaların üzerine Mosiychuk’a ‘ruh hastası’ derken, bu duruma sinirlenen vekil, Semçenko’ya saldırdı.
İkili adeta sokak kavgasına tutuşurken, programda bulunan diğer konukların hiç istiflerini bozmadan kavgayı izlemesi dikkat çekti.
Mosiychuk ve Semçenko yerlerde yuvarlanırken, programın moderatörleri ikiliyi güçlükle ayırdı.