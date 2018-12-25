Samanyolu Haber /Dünya / Canlı yayında birbirlerine girdiler! Önce parlamentoda şimdi stüdyoda /25 Aralık 2018 18:04

Canlı yayında birbirlerine girdiler! Önce parlamentoda şimdi stüdyoda

Rusya'yla Kerç Boğazı'nda gerilim yaşayan Ukrayna'da tansiyon düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde parlamentoda birbirine giren vekillerin ardından bu kez de canlı yayında kavga yaşandı. Ukrayna parlamentosu milletvekili Ihor Mosiychuk ve siyaset bilimi uzmanı Doktor Aleksandr Semçenko'ya saldırdı.

Canlı yayında birbirlerine girdiler!

NewsOne kanalında canlı olarak yayınlanan bir programda Mosiychuk, siyaset bilimci Semçenko’yu Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov’dan para alarak Rusya adına propaganda yapmakla suçladı.

Semçenko da suçlamaların üzerine Mosiychuk’a ‘ruh hastası’ derken, bu duruma sinirlenen vekil, Semçenko’ya saldırdı.

İkili adeta sokak kavgasına tutuşurken, programda bulunan diğer konukların hiç istiflerini bozmadan kavgayı izlemesi dikkat çekti.

Mosiychuk ve Semçenko yerlerde yuvarlanırken, programın moderatörleri ikiliyi güçlükle ayırdı.
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Canlı yayında birbirlerine girdiler!

Canlı yayında birbirlerine girdiler!

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