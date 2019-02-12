Samanyolu Haber /Gündem / Çankırı'da deprem Ankara sallandı /12 Şubat 2019 20:52

Çankırı'da deprem Ankara sallandı

Çankırı'da bu akşam Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

Merkez üssü Çankırı’da endişe yaratan deprem, Ankara ve çevre illerden de hissedildi. 20.23 ve 20.31'de Çankırı Orta ilçesi merkezli 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem daha hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, bugün saat 20.14’te merkez üssü Çankırı’nın Orta ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 6.99 kilometre derinlikte meydana gelen deprem merkez üssü Çankırı’da endişeye neden oldu. Bazı mahallelerde insanlar sarsıntıyla birlikte sokaklara çıktı. Deprem, Çankırı’nın yanı sıra Ankara ile çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Depremde yıkım olup olmadığı konusunda henüz bir bilgiye ulaşılamazken, belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Çankırı merkezli depremin büyüklüğünü kendi sitesinden 4.9 olarak açıkladı.
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