Samanyolu Haber /Gündem / Çankaya Köşkü yıkılacak mı? /20 Temmuz 2017 09:18

Çankaya Köşkü yıkılacak mı?

Bugüne kadar 11 Cumhurbaşkanına ev sahipliği yapmış Çankaya Köşkü’nün yıkılacağı iddialarına Başbakanlık’tan açıklama geldi.

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Başbakanlık'tan Çankaya Köşkü yıkılacak iddiasına yanıt

Nurettin Canikli, Çankaya Köşkü’nün yıkılacağı iddialarının doğru olmadığını belirterek, Başbakanlığın bu yönde herhangi bir faaliyeti bulunmadığını söyledi.

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Çankaya Köşkü’nün yıkılacağı iddialarını bir soru önergesiyle Başbakan Binali Yıldırım’a sordu. Bozkurt’a yanıt dünkü kabine revizyonuyla Milli Savunma Bakanlığı’na getirilen dönemin Başbakan yardımcısı Nurettin Canikli’den geldi.

Canikli yazılı soru önergesi’ne verdiği yanıtta “Çankaya Köşkü’nün yıkımının planlandığı iddiaları doğru olmayıp Başbakanlığın bu yönde herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır” dedi.

NE OLMUŞTU?

Çankaya Köşkü, Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık arasında yapılan protokol gereğince 2015 yılında Başbakanlığa tahsis edilmişti. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu döneminde yapılan devir işleminin ardından Çankaya Köşkü’nün yıkılacağıyla ilgili kimi iddialar gündeme geldi. Hatta bu iddialar üzerine, “Atatürk’ün Köşkü olan Çankaya Köşkü Yıkılmasın” başlıklı imza kampanyası yapıldı.
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