“Canımı veririm bilgileri vermem” demişti, görevden alındı

Karabulut, veri kopyalama tartışmalarında “Canımı veririm size bilgileri vermem” demesiyle ve seçimden hemen önce yapılan 26 milyon liralık ihaleyle gündeme gelmişti.







‘CANIMI VERİRİM BİLGİLERİ SİZE VERMEM’ DEMİŞTİ







Fırat Fıstık’ın Medyascope’ta yer alan haberine göre, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda ihaleleri de içeren verileri inceletmek isteyen İmamoğlu’nun talimatına karşı çıkan Karabulut ”Şifreyi sadece ben biliyorum. Yüksek Seçim Kurulu kararını verene dek ben size şifreyi vermiyorum. Bununla alakalı görevden alabilirsiniz, soruşturma başlatabilirsiniz ama bu şifre benimle beraber yok olur gider. Canımı veririm yine size bilgileri vermem” demişti. İstanbul 4. İdare Mahkemesi başvuru sonucu veri incelemeye dair durdurma kararı almıştı.





Karabulut’un adı seçimden kısa süre önce yapılan 26 milyon 585 bin liralık ihale ile gündeme gelmişti. İhalenin 13 milyon 629 bin liralık ödeme emri, 31 Mart sonrası İmamoğlu’nun mazbatasını aldığı 17 Nisan gününe denk gelmiş ve gündem olmuştu. Ekrem İmamoğlu görevde kaldığı kısa sürede faturanın ödeme talimatını durdurmuş, 26 milyon lirayı aşan faturaların tek tek inceleneceğini, inceleme bitene kadar hiçbir ödeme yapılmayacağını söylemişti.





BİLGİ-İŞLEM DAİREDSİNDE NELER VARDI?





Ayrıca Bilgi İşlem tarafından, İBB Yapım İşleri dergisinin tasarım, uygulama ve yayınlama hizmeti işine 136 bin lira, dijital yayıncılık, tasarım, uygulama işine 135 bin lira, bir diğer derginin tasarım, içerik, uygulama ve yayınlama hizmetine 213 bin lira verildiği yazılmıştı. Murat Ağırel, 15 Temmuz günü Boğaziçi Köprüsü’nde yaşananlar için 5 dakikalık video hazırlayacak ABD’li bir yönetmene 6 milyon lira ödendiğini iddia etmişti.





Karabulut’un yerine getirilen Şeref Can Ayata ise Silivri’de CHP gençlik kollarında çalışmış, Silivri Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne yükselmiş bir isim. Silivri Belediyesi’nin şirketi olan Silivri Kent Hizmetleri Ticaret A.Ş’nin yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini de sürdürdü.



