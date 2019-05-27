Samanyolu Haber /Gündem / Canan Kaftancıoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi /27 Mayıs 2019 22:14

Canan Kaftancıoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamedeki müştekiler arasında Erdoğan da var.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Mahkeme heyeti ilk duruşmanın 28 Haziran’da yapılmasına karar verdi. 

İddianamede Canan Kaftancıoğlu'nun, “Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama”, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, “Cumhurbaşkanına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede müşteki sıfatıyla yer alan 8 kişi arasında AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da yer aldı.
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