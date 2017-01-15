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Çanakkale'de deprem
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Çanakkale'de deprem
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15 Ocak 2017 10:40
Çanakkale'de deprem
Çanakkale'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki 4,6 büyüklüğündeki deprem saat 01.38'de kaydedildi.
Sarsıntının 5,17 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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