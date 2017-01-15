Samanyolu Haber /Gündem / Çanakkale'de deprem /15 Ocak 2017 10:40

Çanakkale'de deprem

Çanakkale'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çanakkale'de deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki 4,6 büyüklüğündeki deprem saat 01.38'de kaydedildi.

Sarsıntının 5,17 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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