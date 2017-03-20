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Çanakkale'de 4.3'lük deprem
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Çanakkale'de 4.3'lük deprem
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20 Mart 2017 14:29
Çanakkale'de 4.3'lük deprem
Çanakkale' in Ayvacık ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SHABER3.COM
AFAD, saat 10.00 da merkez üssü Çanakkale' in Ayvacık ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
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