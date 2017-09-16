Samanyolu Haber /Gündem / Çanakkale ve Muğla'da deprem /16 Eylül 2017 12:03

Çanakkale ve Muğla'da deprem

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,1, Muğla'nın Milas İlçesi'nde ise 4.3 büyüklüğünde deprem oldu

Çanakkale ve Muğla'da deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Çanakkale Ayvacık'ta 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 
Depremin saat 11.12'de, 6,37 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

MUĞLA DA SALLANDI

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Muğla Milas'ta ise 11:33'te 4.3 büyüklüğünde ve 5.0 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu. AFAD, depremin yaklaşık 12,22 kilometre derinlikte oluştuğunu açıkladı.

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