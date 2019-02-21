Samanyolu Haber /Gündem / Çanakkale depremiyle ilgili uzman yorumu: Müstakil deprem olmasını umuyoruz /21 Şubat 2019 11:30

Çanakkale depremiyle ilgili uzman yorumu: Müstakil deprem olmasını umuyoruz

Çanakkale Ayvacık açıklarında 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, açıklamalarda bulundu.

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Ersoy "Müstakil bir deprem olmasını umuyoruz. Paniklemesinler dikkatli olmalarında fayda var" dedi. Ersoy, olası artçı depremlere karşı vatandaşların bir süre dışarıda kalmalarını da tavsiye etti. Kızılay Başkanı Kerem Kınık da "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız eğer evlerinde hasar varsa evlerine girmesinler" uyarısında bulundu.

Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy depremin ardından şu açıklamalarda bulundu:

"5.3 büyüklüğündeki deprem yer kabuğunu kırabilecek deprem. Umarım hasar yoktur, daha çok taze çünkü.. Bundan sonraki artçı depremler izlememiz gerekiyor. Umarım Müstakil bir deprem olmasını umuyoruz. Paniklemesin dikkatli olmalarında fayda var.

Neden her yerde hissedildi?

"Büyük ihtimal sığ bir depremdir. Çevreye olduğu gibi yayılamıyor. Henüz bilgilere sahip değişim ama böyle olduğunu düşünüyorum."

Artçı getirecek mi?

"Şöyle öneride bulunmak istiyorum. Bu depremlerde balkondan atlıyor vatandaşlar.. ben hep şunu tavsiye ediyorum. Hep derim ki hava yağışlı değilken biraz yarım saat bir saat dışarıda olmak gerekir. Deprem olursa bundan kaçınmış olurlar.."

Kızılay Başkanı uyardı

Kızılay Başkanı Kerem Kınık vatandaşları uyardı:

"Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız eğer evlerinde hasar varsa evlerine girmesinler, Ege depremleri uzun süren ve sık artçı depremler oluşturabilir ve bu da hasarlı binalarda yıkım oluşturabilir. Valilik ve AFAD’ın uyarılarını dinleyin lütfen."

 
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