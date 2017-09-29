Samanyolu Haber /Gündem / Can Dündar'a Kırmızı Bülten /29 Eylül 2017 08:10

Can Dündar'a Kırmızı Bülten

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında ‘yakalama’ kararı verilen eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’la ilgili ‘kırmızı bülten ve iade talebinde bulunuldu.

Can Dündar'a Kırmızı Bülten



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Bağlar ilçesinde 24 Nisan 2016’da Diyarbakır Esnaf ve Sanaatkarlar Odası Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen bir konferansta konuşan Dündar hakkında bir süre önce ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ iddiasıyla soruşturma başlattı.

5. Sulh Ceza Hakimliği soruşturma kapsamında Başsavcılığın talebi üzerine Dündar hakkında ‘yakalama’ kararı çıkarttı. Karar doğrultusunda yapılan aramada, Dündar’ın yurt içinde kayıtlı adresinde bulunmadığı ve Almanya’da olduğu tespit edildi. Başsavcılık, bunun üzerine Dündar’la ilgili ‘kırmızı bülten’ ve ‘iade talepnamesi’ düzenleyerek, Adalet Bakanlığı Uluslarası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne gönderdi.

Dündar, konuşmasında PKK’nın cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini öven, meşru gösteren ve teşvik eden ifadeler kullanmakla suçlanıyor.
<< Önceki Haber Can Dündar'a Kırmızı Bülten Sonraki Haber >>

CHP'li Pekşen: Yargıtay'ın ByLock kararı AİHM'in temel içtihatlarına aykırı

CHP'li Pekşen: Yargıtay'ın ByLock kararı AİHM'in temel içtihatlarına aykırı

Erdoğan'dan Barzani açıklaması: Yanılmışız

Erdoğan'dan Barzani açıklaması: Yanılmışız

Zaman'ı hedef alıyorlar

Zaman'ı hedef alıyorlar

Yiğit Bulut: Kuzey Irak 2 yıl içinde referandum yapıp Türkiye'ye katılacak

Yiğit Bulut: Kuzey Irak 2 yıl içinde referandum yapıp Türkiye'ye katılacak

AKPli Belediye Başkanı'dan AKP'li vekile: Yalanla iftirayla bir yere varamazsın

AKPli Belediye Başkanı'dan AKP'li vekile: Yalanla iftirayla bir yere varamazsın

Afgan yetkiliden Türk öğretmenleri karalamaya çalışan AKP'li yetkiliye sert tepki

Afgan yetkiliden Türk öğretmenleri karalamaya çalışan AKP'li yetkiliye sert tepki

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi - Yakında MC EU TV'de

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi - Yakında MC EU TV'de

Ağır hasta akademisyen nihayet tahliye edildi

Ağır hasta akademisyen nihayet tahliye edildi

Sınav için hazırlanan kitaplar çöpe gidiyor

Sınav için hazırlanan kitaplar çöpe gidiyor

Erdoğan'ın korumaları ve salondakiler 2 protestocuyu dövdü

Erdoğan'ın korumaları ve salondakiler 2 protestocuyu dövdü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:46:47