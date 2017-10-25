Can Dündar: İnterpol Türkiye'nin polis gücü haline gelmemeli









Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan 'MİT TIR'ları' haberi nedeniyle hakkında ömür boyu hapis cezası istenen Can Dündar, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 1 Kasım'da yapılacak basın özgürlüğü konulu panele davet edilmiş, paneli düzenleyen De Balie Kültür Merkezi ise güvenlik endişesiyle ziyaretin iptal edildiğini açıklamıştı.





BBC Türkçe'ye konuşan Can Dündar, İnterpol'ün "Türk hükümetinin polis gücü haline gelmemesi gerektiğini" söyledi.

Can Dündar, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





"Kültür Merkezi'nden aradıklarında İnterpol meselesi gündemdeydi, 'Biraz bekleyelim' demiştim. Ama daha sonra geleceğimi onlara söyledim. Ben programımı aksatmayacağım.





"İnterpol, Türk hükümetinin Avrupa ve dünyadaki polis gücü haline gelmemeli. Kesinlikle düşünce suçlularını gerçek suçlulardan ayırt etmeleri ve bir ayıklama yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Bunu elimden geldiğince gündemde tutmaya çalışıyorum.

"Bu, Avrupa'nın meselesi. Avrupa'nın konuşması gereken bir şey."





Silahlı saldırı sonrası Almanya'ya taşınmıştı





De Balie Kültür Merkezi Müdürü Yoeri Albrecht, Dündar'ın Almanya'daki gizli adresinden ayrılmasının bu koşullarda güvenli olmadığını, İnterpol'ün Türk makamlarının çağrısına yanıt verip vermeyeceğini bilmediklerini belirtmişti.

Dündar'ın genel yayın yönetmeni olduğu dönemde Cumhuriyet gazetesi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'deki radikal İslamcı örgütlere silah ve mühimmat gönderildiği iddialarını içeren bir haber yayımlamıştı.

Savcılık, devlet sırlarını ifşa etmek, casusluk ve terör örgütü üyeliği gerekçeleriyle, Dündar'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istemişti.

2016 yılında mahkeme çıkışı uğradığı silahlı saldırıdan yara almadan kurtulan Dündar, Türkiye'yi terk ederek Almanya'ya yerleşmişti.