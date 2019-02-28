Cammu Keşmir'de Hindistan'a ait helikopter düştü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hindistan'a ait bir askeri helikopterin düştüğü bildirildi.
Hindistan basınının üst düzey savunma yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Cammu Keşmir'de bu sabah Hindistan'a ait MI-17 tipi askeri helikopter düştü.
Yetkililer, olayda 6 Hava Kuvvetleri mensubu ve bir sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
NDTV haber kanalı, Pakistan'ın, helikopterin düşmesiyle bağlantısı olmadığını savunduğunu duyurdu.
Yetkililer, helikopterin düşme nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.