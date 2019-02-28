Samanyolu Haber /Dünya / Cammu Keşmir'de Hindistan'a ait helikopter düştü /28 Şubat 2019 10:34

Cammu Keşmir'de Hindistan'a ait helikopter düştü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hindistan'a ait bir askeri helikopterin düştüğü bildirildi.

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Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hindistan'a ait bir askeri helikopterin düştüğü bildirildi.

Hindistan basınının üst düzey savunma yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Cammu Keşmir'de bu sabah Hindistan'a ait MI-17 tipi askeri helikopter düştü.

Yetkililer, olayda 6 Hava Kuvvetleri mensubu ve bir sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

NDTV haber kanalı, Pakistan'ın, helikopterin düşmesiyle bağlantısı olmadığını savunduğunu duyurdu.

Yetkililer, helikopterin düşme nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.
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