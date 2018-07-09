'Camlar patladı, aşağı düşenler gitti'

Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında yolcu treninin 5 vagonu devrildi. 24 kişinin hayatını kaybettiği 124 kişinin yaralandığı tren kazasında vatandaşlar o anları anlattı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre kazada devrilen vagonlardan birinde olan vatandaş, "Her şey 5-6 saniyede oldu herkes çığlık atmaya başladı.Tren sol tarafa düştü camlar patladı, camdan aşağı düşenler gitti" ifadesini kullanırken, kazadan önce yağışın kesildiğini belirten diğer bir kazazede "Bölgede yağış vardı biz geldiğimizde yağış kesilmişti. Bir anda oldu kimse ne olduğunu anlayamadı. Biz ilk vagondaydık, Allah bize yardım etti. Diğer vagonların devrildiğini gördüm" dedi.

