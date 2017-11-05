Cam filminin yasaklanmasını da Cemaat'e bağladılar!

Yeni Şafak: Cam filminin faturası hükümete çıkıyor, bu işte bir tuhaflık var





"Suret-i haktan görünüp, partiye zarar vermek isteyenler var. Bu tür uygulamaların faturası AK Parti'ye çıkar"





Beş milyonu aşkın araçta bulunan cam filmlerin sökülmesine tepkiler artarken, Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, zarara uğrayan vatandaşların faturayı AKP'ye keseceğini ileri sürdü.





Yeni Şafak'ın haberine göre, insanın aklına "Bu bir F... tezgâhı mı" sorusunun geldiğini belirten Şahin, "Bu insanların kitlesel olarak tepkisini çeken bir uygulamadır. Maalesef AK Parti’nin içerisinde bulunup ama ona düşman, AK Parti’yi yıpratmak isteyen kişiler, fikirler ve kadrolar tarafından yapılıyor. Bunları yapanlar kesinlikle AK Parti’nin tepki toplamasını isteyenler" dedi.





Vatandaşın cebinden 5 milyar lira çıktı





Beş milyonu aşkın araçta bulunan cam filmlerinin sökülmesi kararına duyulan tepki büyüyor. Tüketici derneklerine ulaşan şikâyetler ve sektörle ilgili işletmelerin eleştirileri, tepkinin artarak süreceğini gösteriyor. Geçen yıl serbest bırakılmasının ardından takılan cam filmleri nedeniyle vatandaşın cebinden yaklaşık 5 milyar lira çıktı. Sökülme işlemi için ikinci bir maliyetle karşı karşıya bırakılan vatandaşın tepkisinin hükümete yöneldiği.





Yeni Şafak'ın haberine göre, vatandaşların “Devlet bu kadar büyük bir haksızlığı yapar mı?” diye sorduğunu belirten Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Bu uygulama vatandaşın kafasında devletle ilgili türlü türlü ithamlara neden oluyor. ‘Maliye’ye para lazımdı da buradan mı çıkarılıyor?’ gibi soru cümleleri oluşuyor. Tüketici, ‘Ceza kesmek için mi bunu uyguluyorlar’ diyor. Güvenlikse boynumuz kıldan ince. Fakat aynı değerlerdeki camın iki farklı muameleye maruz kalması kafalarda soru işareti doğuruyor” diye konuştu.







Fabrika çıkışlı araçlarda neden yasak değil?





Bu hatanın süratle düzeltilmesi gerektiğini ifade eden Ağaoğlu, “Yasak kapsamında ertesi gün ceza yazılmaya başlandı. Bu da hazırlık yapılması için gereken süre tanınmadığının göstergesidir. 5 milyon vatandaşın harcadığı 5 milyar liralık harcama çöpe gitti. Bununla da kalmadı ortalama 400 gramdan 2 bin 250 ton atığı da doğaya saldı. Bunlar bin yıl boyunca kaybolmayacak atıklar. Bunun geri dönüşümü için de herhangi bir tedbir alınmadı. Milli güvenliğimizi sadece cam filmiyle özdeşleştirmek mantıklı gelmiyor. R43 (Fabrika çıkışlı araçlardaki koyu tonlu film) camlarının tehdit unsuru olmadığı ama aynı değerde olan cam filmlerinin kusurlu olduğu adaletsizliğin çözülmesi gerekir” dedi.





CEMAAT PARANOYASI





Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin konuyla ilgili üç noktaya dikkat çekti. En başta “Bu bir F...” tezgâhı mı sorusunun insanın aklına geldiğini belirten Şahin, diğer önemli şüphenin ise AKP'li gibi görünmesine rağmen hükümeti yıpratmak için çalışanların milletin tepkisini devlete yönlendirme çabası noktasında yoğunlaştığını ileri sürdü.





Şahin, “Bu insanların kitlesel olarak tepkisini çeken bir uygulamadır. Maalesef AK Parti’nin içerisinde bulunup ama ona düşman, AK Parti’yi yıpratmak isteyen kişiler, fikirler ve kadrolar tarafından yapılıyor. Bu sadece cam film için geçerli değil; Karayollarında da böyle. Yani iki kilometrelik bir yolun, 11 aydır yapılmamasının insanların kuyrukta beklemesini nasıl izah edebiliriz. Bunları yapanlar kesinlikle AK Parti’nin tepki toplamasını isteyenler. Suret-i haktan görünüp, partiye zarar vermek isteyenler var. Bu tür uygulamaların faturası siyaset kurumuna yani AK Parti’ye çıkar” dedi.





"Çok fazla şikâyet geliyor"





Dernek merkezlerine yönelen yoğun bir şikayet trafiği olduğunu da vurgulayan Şahin, şunları kaydetti: "En çok da ‘Hukuken hakkımızı arayabilir miyiz?’, ‘Paramızı geri alabilir miyiz?’, ‘Dava açalım mı?’ diye soruyorlar. Bu karar değiştirilmeli. Çünkü zarara uğrayan vatandaş bu işi AK Parti’ye fatura edecek” uyarısında bulundu.