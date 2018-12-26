Çalışanlar temel besin maddelerini alırken bile zorlanıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın 2018’de işçilerin yaşadığı sorunları ele aldığı rapora göre 16 işyerinde 900 işçinin katıldığı eylemler hâlâ sürüyor. 70’i çocuk işçi yaklaşık 2 bin işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiği belirtilen raporda, her 100 işçiden 88’inin de sendikasız olduğunu gösterdi.







“2018 yılında emek ve çalışma hayatı” başlıklı raporda özetle şu tespitler yer aldı:





‘2018’E DAMGA VURAN 3. HAVALİMANI İŞÇİLERİ OLDU’





“Tariş, Cargill, Flormar, Süperpak, Gülsan, Aygün Alüminyum, Babacanlar Kargo, Köroğlu İnşaat, Tayaş gıda ve BBS Metal, Mamak TOKİ işçileri ve Bartın Amasra Maden işçileri olmak üzere yaklaşık bine yakın işçinin sendikalaşma ve işlerine geri dönme mücadelesi halen sürüyor. 2018 yılına damgasını vuran 3. Havalimanı işçilerinin mücadelesi oldu.”





‘2018 İŞSİZLİĞİN ZİRVESİ OLDU’





“2018 yılı 2017 yılına oranla işsizlik oranının zirveye ulaştığı bir yıl oldu. Çırak ve stajer çalıştırma ile toplum yararına program kapsamında geçici işler işsizlik sorununu çözmediği gibi, bu tür çalışma ilişkileri işyerlerinde sömürünün ve güvencesizliğin bir diğer adı oldu. 2017’de resmi işsizlik oranı yüzde 10.9 iken, 2018 yılı eylül ayı itibariyle işsizlik oranı yüzde 11.4 olarak gerçekleşti.





Resmi işsiz sayısı bir önceki yıla göre 330 bin kişi artarak 3 milyon 750 bine yükseldi. Geniş tanımlı işsiz sayısı 6.4 milyona çıktı. Genç işsizlik oranı yüzde 21.6 olarak hesaplanırken; Türkiye, AB ülkeleri arasında genç işsizliğin en yüksek olduğu 7 ülke arasında yer aldı. 24 Haziran seçimlerinin ardından gelişen ekonomik kriz binlerce işçinin işinden olmasına sebep oldu.”





‘YALNIZCA İKİ AYDA 10 BİNE YAKIN İŞÇİ İŞTEN ÇIKARILDI’





“Sadece 2018 yılının Eylül ve Ekim ayları içerisinde 10 bine yakın işçi işten çıkartıldı. Basın sektöründe bine yakın çalışan işsiz kaldı.”





‘ÇALIŞANLAR TEMEL BASIN GIDALARINI BİLE ALAMIYOR’





Cumhuriyet’te yer alan habere göre rapor şu tespitlerle devam etti: "Ekonomik krizin derinleşmesi işçilerin ücretlerini eritirken, çalışanların alım gücü neredeyse yüzde 50 azaldı. Açlık sınırının 1900 TL yoksulluğun 6 bin TL’yi aştığı ülkemizde çalışanlar yoksulluğa mahkum bırakıldı. Enflasyon oranlarının yüzde 25.5’lere ulaştığı 2018 yılında çalışanlar temel besin gıdalarını dahi almakta güçlük çekti."