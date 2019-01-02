Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den yeni yıl sürprizi... Çalışanlara vergi zammı /02 Ocak 2019 10:19

AKP'den yeni yıl sürprizi... Çalışanlara vergi zammı

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren gelir vergisi tutarları belli oldu. Çalışanlar 2019'dan itibaren yüzde 15 yerine yüzde 20 vergi ödeyecek.

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Çalışanların maaş ve ücretlerinden yapılacak vergi kesinti oranlarını belirleyen Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. Gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınacak tutarlar da yeniden belirlendi.

Buna göre yılbaşından itibaren elde edilen gelir toplamının 18 bin lirayı aşması halinde çalışan, yüzde 20 kesintinin olduğu bir üst vergi dilimine çıkacak; yüzde 15 yerine yüzde 20 oranında vergi ödeyecek.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, 18 bin liraya kadar yüzde 15.40 bin liranın 18 bin lirası için 2 bin 700 lira, fazlası için yüzde 20.98 bin liranın 40 bin lirası için 7 bin 100 lira (ücret gelirlerinde 148 bin liranın 40 bin lirası için 7 bin 100 lira), fazlası için yüzde 27.98 bin liradan fazlasının 98 bin lirası için 22 bin 760 lira, (ücret gelirlerinde 148 bin liradan fazlasının 148 bin lirası için 36 bin 260 lira), fazlası için yüzde 35 gelir vergisi alınacak.

2 bin 20 lira olan asgari ücret eylülden itibaren bir üst vergi dilimi olan yüzde 20'ye girecek. Bekar bir işçi için geçerli olan net 2 bin 20 lira asgari ücretten vergi kesintisi olmuyor ancak evli ve çocuklu asgari ücretlilerden kesinti yapılıyor.

Bu nedenle 2 bin 155 lira alan evli ve 3 çocuklu asgari ücretli eylül ayından itibaren bir üst vergi dilimine girecek. Ücretinden daha fazla kesinti olacak. Ortalama 3 bin 500 lira maaş alan bir memur yüzde 20'lik dilime daha erken girecek. Haziran ayından itibaren maaşından yüzde 20 gelir vergisi kesintisi olacak.
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