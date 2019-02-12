Samanyolu Haber /Ekonomi / Çalık'ın bankasına Arnavutluk'ta soruşturma /12 Şubat 2019 14:30

Çalık'ın bankasına Arnavutluk'ta soruşturma

Çalık Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'ın sahibi olduğu Arnavutluk’un en büyük finans kuruluşu Banka Kombetare Tregtare (BKT) hakkında Arnavutluk Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açıldı.

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Dünya yazarı Kerim Ülker'in köşesine taşıdığı soruşturma, Banka Kombetare Tregtare ile birlikte Raiff eisen Bank, Credins Bank ve Intesa San Paolo Bank’ı da kapsıyor.

Ülker'in aktardığına göre, dört bankanın mevduatları, banka kredileri, transferleri, komisyon ücretleri ve faiz oranları konusundaki politikaları Arnavutluk tarafından derin bir inceleme alındı. Arnavutluk Rekabet Kurumu, bu soruşturmayı 2016’dan 2018’e kadarki süreyi göz önüne alarak yapacak.

Banka Kombetare Tregtare (BKT), Arnavutluk pazarındaki toplam varlıkların yüzde 28.4’ünü, Avusturyalı Raiff eisen Bank yüzde 15.1’ini, Arnavut Credins Bank yüzde 12.9’unu ve İtalyan Intesa San Paolo’nun ise yüzde 11.4’ünü kontrol ediyor.
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