Çalık'ın bankasına Arnavutluk'ta soruşturma

Dünya yazarı Kerim Ülker'in köşesine taşıdığı soruşturma, Banka Kombetare Tregtare ile birlikte Raiff eisen Bank, Credins Bank ve Intesa San Paolo Bank’ı da kapsıyor.







Ülker'in aktardığına göre, dört bankanın mevduatları, banka kredileri, transferleri, komisyon ücretleri ve faiz oranları konusundaki politikaları Arnavutluk tarafından derin bir inceleme alındı. Arnavutluk Rekabet Kurumu, bu soruşturmayı 2016’dan 2018’e kadarki süreyi göz önüne alarak yapacak.





Banka Kombetare Tregtare (BKT), Arnavutluk pazarındaki toplam varlıkların yüzde 28.4’ünü, Avusturyalı Raiff eisen Bank yüzde 15.1’ini, Arnavut Credins Bank yüzde 12.9’unu ve İtalyan Intesa San Paolo’nun ise yüzde 11.4’ünü kontrol ediyor.