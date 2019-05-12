Samanyolu Haber /Gündem / 'Çaldılar' diyen Binali Yıldırım'a CHP'den yanıt /12 Mayıs 2019 12:42

'Çaldılar' diyen Binali Yıldırım'a CHP'den yanıt

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'in "Bu seçim neden iptal oldu?" sorusuna "Çünkü çaldılar" yanıtı vermesine CHP'den tepki geldi.

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AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Esenler Kültür Merkezi'nde düzenlenen Geleneksel Kayseri İncesu Kızılörenliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin iftar yemeğine katıldı. Programdan ayrılırken, buradakilerle sohbet eden Yıldırım, bir vatandaşın "Bu seçim neden iptal oldu?" sorusuna "Çok basit, çünkü çaldılar" şeklinde yanıt verdi. Yıldırım bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. 



'KAZANAMAYACAKSINIZ'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yıldırım'ın sözlerine yanıt verdi. Twitter hesabından Yıldırım'ın paylaştığı görüntüyü alıntılayan Özel, "Kim neyi çaldı Binali Bey? İmamoğlu'nun mazbatası, ülkemizin 45 günü ve itibarı, İstanbullunun huzuru çalındı. Vatandaşlarımızın suya, ulaşıma ve belediye hizmetlerine ucuza erişim hakkı çalındı. 31 Mart’ta iftira ve yalanla kazanamadınız yine KAZANAMAYACAKSINIZ!" ifadelerini kullandı.

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