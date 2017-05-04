Samanyolu Haber /Gündem / Çaldıkları televizyon ve radyoları Sabah grubu'na verdiler /04 Mayıs 2017 08:43

Çaldıkları televizyon ve radyoları Sabah grubu'na verdiler

Önce uydudan düşürülerek fili yayını sona erdirilen KHK ile de el konulan Samanyolu TV, Kanaltürk TV, Burç FM, Kanaltürk Radyo, Radyo Mehtap ve Radyo Cihan'ın AKP'li Turkuvaz Medya Grubu’na ihalesiz sattı

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Cumhuriyet gazetesinden Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre önce uydudan düşürülerek fili yayını sona erdirilen OHAL KHK’leri ile de kapatılan şirketlerin idaresi, değerlendirilmesi ve elden çıkarılması için her türlü tedbiri almaya, usul ve esasları belirleme yetkisi Maliye Bakanlığı’na verildi. BU kapsamda radyo ve televizyon kanallarının frekansları RTÜK tarafından geçici olarak TRT’ye devredildi. Yayıncı şirketler de Maliye Bakanlığı tarafından kapatıldı.

Bu süreçte AKP yandaşı yayın kuruluşları, bu radyo ve televizyon kanallarının frekanslarını RTÜK’ten izin almadan kullanmaya başladı. Kaçak kullanım RTÜK tarafından görmezden gelindi.. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 ay önce Maliye Bakanlığı daha önce kapattığı yayıncı şirketleri yeniden ihya etme kararı aldı, yani şirketleri yeniden açtı. Bakanlık her türlü değerlendirme ve satış işlemi için de TMSF’yi yetkilendirdi. TMSF de bir aylık süre içinde, cemaatin 86 radyo ve televizyon frekansı ile yayın şirketlerini hiçbir ihale ilanına çıkmadan, gizli bir şekilde satmaya başladı.

İlk satış Turkuvaz’a

TMSF, frekans ve verici satışına da Samanyolu Yayıncılık Hizmetleri Anonim Şirketi, Dünya Radyo Yayıncılık Anonim Şirketi ile Irmak Radyo ve Televizyon Hizmetleri Anonim Şirketi’ne ait Samanyolu TV, Kanaltürk TV ile Radyo Mehtap, Radyo Cihan, Burç FM, Kanaltürk Radyo’nun hak ve lisansları ile vericilerinin tamamını sattı.

Bu kapsamda Samanyolu TV ve Burç FM Turkuvaz Medya Yayın Hizmetleri; Kanaltürk TV ve Kanaltürk Radyo Turkuvaz Yeni Asır Televizyon Prodüksiyon, Radyo Mehtap Turkuvaz İzmir Televizyon Prodüksiyon ve Radyoculuk; Radyo Cihan ise Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon şirketlerine satıldı. Bu radyo ve televizyonlara ait tüm vericiler de Turkuvaz Aktif Prodüksiyon A.Ş.’ye satıldı.
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