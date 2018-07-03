Samanyolu Haber /Gündem / Çakıcı'ya verilen rapor kıyağında yeni skandal.... /03 Temmuz 2018 17:53

Çakıcı'ya verilen rapor kıyağında yeni skandal....

Çete lideri Alaattin Çakıcı'ya Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi tarafından verildiği belirtilen rapor, Türk Tabipler Birliği (TT) tarafından incelendi. Söz konusu 'belge'nin içerik ve şekil olarak tıbbi rapor olmaktan çok uzak olduğunu belirten TTB, Sağlık Bakanlığı'nın konuyu aydınlığa kavuşturmasını istedi.

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Organize suç örgütü hükümlüsü Alaattin Çakıcı'ya, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nden verildiği belirtilen raporla aylardır bulunduğu hastanede sınırsız ziyaret izni hakkı tanınmasına tepkiler sürüyor.

Söz konusu raporda tedavi ve tanı sürecine dair hiçbir bulguya yer verilmediğine dikkat çeken TBB, Sağlık Bakanlığı'na tüm hükümlülerin sağlık hizmetlerine eşit erişim olanağının sağlanması çağrısı yaptı.

Gazete DuvaR'ın haberine göre, Çakıcı'ya verilen raporu inceleyen TTB, ulaştığı sonuçları, yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Söz konusu incelemeye ilişkin şu bilgiler verildi:


"Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde düzenlenmiş görünen ‘süresiz sağlık kurulu raporu' başlıklı belge elektronik ortamda ve bazı medya organlarında yaygın bir şekilde dolaşmaktadır. Söz konusu rapor tanı ve tedavi sürecine dair herhangi bir tıbbi bulgu içermediği gibi, raporun dili ve üslubu hekimlik ve sağlık ortamında bugüne kadar verilmekte olan rapor formatlarının hiçbiri ile uyum göstermemekte, ‘usule ve fenne' uygun düşmemektedir. Söz konusu ‘belge'nin söz konusu hastanede düzenlenip düzenlenmemiş olduğuna ve düzenlenmiş ise bunun cumhuriyet savcılığına gönderilip gönderilmediğine, bu konuda bakanlığınız (Sağlık Bakanlığı) tarafından herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin açıklamanın ivedelikle bizimle ve kamuoyu ile paylaşılmasını talep ediyoruz."
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