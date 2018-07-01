Samanyolu Haber /Gündem / Çakıcı'nın tehdit ettiği Etyen Mahçupyan, yazılarına ara verdi /01 Temmuz 2018 10:01

Çakıcı'nın tehdit ettiği Etyen Mahçupyan, yazılarına ara verdi

?Alaattin Çakıcı'nın ölümle tehdit ettiği, bir dönem eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "fahri danışmanlığını" üstlenen Karar yazarı Etyen Mahçupyan, yazılarına ara verdiğini duyurdu.

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Dün (29 Haziran 2018) Oda TV'ye açıklamalarda bulunan Mahçupyan, söz konusu kararının ölüm tehdidiyle ilgili olmadığını söyledi. 

“Önümüzdeki dönemi nasıl geçiririz, diye oturduk düşündük. Karşılıklı olarak aldığımız karar, bir süre gazetede yazmamak oldu” diyen Mahçupyan, “Bu kararda, Alaattin Çakıcı’nın kamuoyuna yansıyan açıklamalarının bir payı var mı” sorusuna ise Mahçupyan “Hayır, o konuyla alakası yok” yanıtını verdi.

Karar yazarı Elif Çakır da dün yazılarına ara verdiğini açıklamış ama bu aranın Çakıcı'nın tehditi ile ilgili olmadığını söylemişti.
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