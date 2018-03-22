Samanyolu Haber /Gündem / Çakıcı'nın adamlarına operasyon: 33 gözaltı /22 Mart 2018 10:08

Çakıcı'nın adamlarına operasyon: 33 gözaltı

Suç örgütü yönettiği iddiasıyla Alaattin Çakıcı'nın örgütüne yönelik operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 33 kişiden 27'si yakalandı.

SHABER3.COM

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 27 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı'nın elebaşı olduğu ifade edilen örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 

Operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 33 kişiden 27'si yakalandı. 

Adreslerde yapılan aramalarda, 6 tabanca, 2 pompalı tüfek, 393 mermi ve 1 telsiz ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, 6 kişinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çakıcı'nın adamlarına operasyon: 33 gözaltı Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:52:59