Samanyolu Haber /Gündem / Çakıcı Karar yazarlarını listeledi, cezaevinden infaz emri verdi /29 Haziran 2018 13:50

Çakıcı Karar yazarlarını listeledi, cezaevinden infaz emri verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kırıkkale Keskin Kapalı Cezaevi’nde yatan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın dahil olduğu bazı isimler için af düzenlemesi getirilmesine yönelik çağrısı seçim öncesi krizine yol açarken 24 Haziran’ın hemen ertesinde bu af talebi tekrar gündemde. Ancak af konusu kadar Çakıcı’nın art arda yaptığı tehditler de gündeme oturdu

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Alaattin Çakıcı, AKP'li muhaliflerin gazetesi olarak bilinen Karar gazetesi çalışanlarını tehdit etti.

Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı "Devletin sahibi sen değilsin. Unutma! Sen yolcusun. Ülkücüler ve Türk Milliyetçi’leri, her etnik mozaiğe mensup vatan sevdalıları da hancılardır” sözleriyle tehdit eden Çakıcı, bu kez de tek tek isim vererek Karar gazetesi yazar ve yöneticilerini tehdit etti.

Bahçeli’nin, hastalığı sebebiyle sevk edildiği hastanede de ziyaret ettiği Çakıcı, Cumhurbaşkanı’na yönelik sözlerini “Erdoğan’a küstah sözler” başlığı ile haberleştiren Karar gazetesinin yazarlarına ağır ifadelerle tehditler savururken infaz emri de verdi.

Karar gazetesi, söz konusu tehditleri haberleştirirken Çakıcı’nın basın danışmanı aracılığıyla bu açıklamanın servis edildiğini belirtiyor. 

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