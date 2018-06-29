Çakıcı Karar yazarlarını listeledi, cezaevinden infaz emri verdi

Alaattin Çakıcı, AKP'li muhaliflerin gazetesi olarak bilinen Karar gazetesi çalışanlarını tehdit etti.





Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı "Devletin sahibi sen değilsin. Unutma! Sen yolcusun. Ülkücüler ve Türk Milliyetçi’leri, her etnik mozaiğe mensup vatan sevdalıları da hancılardır” sözleriyle tehdit eden Çakıcı, bu kez de tek tek isim vererek Karar gazetesi yazar ve yöneticilerini tehdit etti.







Bahçeli’nin, hastalığı sebebiyle sevk edildiği hastanede de ziyaret ettiği Çakıcı, Cumhurbaşkanı’na yönelik sözlerini “Erdoğan’a küstah sözler” başlığı ile haberleştiren Karar gazetesinin yazarlarına ağır ifadelerle tehditler savururken infaz emri de verdi.







Karar gazetesi, söz konusu tehditleri haberleştirirken Çakıcı’nın basın danışmanı aracılığıyla bu açıklamanın servis edildiğini belirtiyor.

