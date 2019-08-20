Samanyolu Haber /Gündem / Çağlayan'daki kayyım protestosuna müdahale /20 Ağustos 2019 16:34

Çağlayan'daki kayyım protestosuna müdahale

İçişleri Bakanlığı Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanlarını görevden uzaklaştırarak yerlerine valileri kayyım atadı. Kayyım atamalarını Çağlayan Adliyesi önünde protesto etmek isteyen HDP’li vekil ve avukatlar polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

SHABER3.COM

HDP’li milletvekili Ahmet Şık, Filiz Kerestecioğlu, Oya Ersoy, Musa Piroğlu ve EMEP Partisi yöneticisi Levent Tüzel ile çok sayıda hukuk örgütünden avukat Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi önünde bir araya geldi. İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, avukatların Çağlayan Adliyesi önünde değil, daha uzakta basın açıklaması yapmalarını aksi takdirde müdahale edileceğini belirtti. Bunun üzerine avukat Kemal Aytaç, avukatların her yerde açıklama yapabileceklerini bunun anayasal hak olduğunu belirtti. Avukatlar “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları attı.



Kayyımları protesto etmek ve basın açıklaması yapmak isteyen avukatları polis sert müdahale ederek adliye kapısının önünden uzaklaştırdı. Dağılmayan gruba polis müdahale ederek Çağlayan Adliyesi‘ne yakın bir noktada topladı. Müdahale sırasında HDP milletvekili Ahmet Şık yaralandı.



Bu alanda basın açıklaması yapan ÇHD İstanbul Şube Başkanı Gökmen Yeşil yaşanan müdahaleye tepki göstererek, “Onlarca mahkeme kararıyla garanti altına alınmış her yer, buna adliye bahçesi de dahildir, düşünce ve ifade özgürlüğünü kullanma hakkımızı şimdi burda kalkan, yumruk, tekmelerle engellediler. Daha önce adliye önünde açıklamalar yaptık, bugün de sadece onu yapacaktık ancak mevzu kürtlerse hak Türkiye’de kaybolmuş bir kavram. Ama bu karanlık dağıtılacak” diye konuştu. HDP Milletvekili Züleyha Gülüm ise “Aslında çok söze gerek yok bugün burada olanlar Türkiye’nin dört bir yanında kürt illerinde olanların küçük bir örneğidir. Van, Mardin, Diyarbakırda kayyım faşizminin kararını protesto etmek isteyen arkadaşlarımız aynı bugün olduğu gibi müdahaleyle karşılaştılar. Bu bu ülke baskıyla, otoriteyle, faşizmle yönetiliyor. Her yerde demokratik hakkını kullanan insanlara akp-mhp faşist bloğunun karşısında olanlara her yerde saldırılıyor. Üstelik mahkeme kararına rağmen savcı da hükümet de kararı tanımıyor, baskıyla yönetmeye çalışıyorsunuz nasıl mardin van diyarbakır direniyorsa istanbul direniyorsa direnmeye devam edeceğiz” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çağlayan'daki kayyım protestosuna müdahale Sonraki Haber >>

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Youtuber maçta sahaya girdi

Youtuber maçta sahaya girdi

Domatesleri çöpe attılar

Domatesleri çöpe attılar

Uzasa işi karıştıracağız!

Uzasa işi karıştıracağız!

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Hocaefendi'den bayram mesajı

Hocaefendi'den bayram mesajı

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Kâbenin örtüsü değiştirildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:57:49