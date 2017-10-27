Samanyolu Haber /Gündem / Çağdaş Hukukçular Derneği'ne polis baskını /27 Ekim 2017 09:40

Çağdaş Hukukçular Derneği'ne polis baskını

Çağdaş Hukukçular Derneği'nin İzmir Şubesi'ne polisler tarafından baskın düzenlendi.

Çağdaş Hukukçular Derneği'ne polis baskını


677 Sayılı KHK ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği'nin İzmir Şubesi'ne polisler tarafından baskın düzenlendi. Polis baskınında 7 avukatın gözaltına alındığı duyuruldu.
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