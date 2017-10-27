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Çağdaş Hukukçular Derneği'ne polis baskını
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Çağdaş Hukukçular Derneği'ne polis baskını
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27 Ekim 2017 09:40
Çağdaş Hukukçular Derneği'ne polis baskını
Çağdaş Hukukçular Derneği'nin İzmir Şubesi'ne polisler tarafından baskın düzenlendi.
677 Sayılı KHK ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği'nin İzmir Şubesi'ne polisler tarafından baskın düzenlendi. Polis baskınında 7 avukatın gözaltına alındığı duyuruldu.
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