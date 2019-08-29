Okul müdürü öğrencinin harçlığına haciz koydurdu

Birgün Gazetesinin haberine göre 1.100 öğrencisi olan Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde müdür Necati Yener, yeni bir skandala imza attı.





Yener, geçen yıl öğrencilere hakaret ettiği için açılan davayı kazanması üzerine davayı açan öğrencilerin banka hesaplarına el koydurdu.



BARIŞ YARKADAŞ AKTARDI



Gazeteci Barış Yarkadaş, adı sık sık skandallarla gündeme gelen Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Necati Yener ile öğrenciler arasında yaşanan gerilimi aktardı.

Yarkadaş, ‘Proje Okul’ kapsamına alınan Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Necati Yener’in bu kez de öğrencilerinin banka hesaplarına / harçlıklarına haciz koydurduğunu söyledi.











SKANDALLARLA GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ





Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Necati Yener’in 11 Ocak 2018'de bir sınıfa girerek öğrencilerine ‘Şerefsizler, soytarılar’ diye hakaret ettiği iddia edilmiş, aileler ve öğrenciler de müdür hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.





Konu Yarkadaş tarafından da Meclis gündemine taşınmıştı. Müdür Necati Yener ise okulun bahçesinde bir gün sonra ‘Sucuk Partisi’ düzenlemişti. Partiye az sayıda kişi ilgi göstermişti.





Daha sonra ise okula getirilen sucukların faturasının olmadığı ve ‘merdiven altı üretim’ olduğu da Tarım İl Müdürlüğünün raporuna dayanılarak Yarkadaş tarafından belgelenmişti.





ÖĞRENCİLERİN PARASINA GÖZ DİKTİ





Yarkadaş’ın aktarımına göre MEB, sınıf basma, öğrencilere hakaret etme ve sucuk partisiyle gündeme gelen 1.100 öğrencili okulun müdürü Yener'i şikayet eden 6 öğrencinin başvurusu üzerine soruşturma izni verdi.





Öğrenciler, MEB raporunu da dosyaya ibraz ederek ceza ve tazminat davası açtı. Dava sonuçlandı. Asliye Hukuk Mahkemesi, öğrencilerin davasını Yargıtay'ın bir kararına dayandırarak usülden reddetti.





Okul Müdürü Necati Yener ise karar davacılara henüz tebliğ edilmeden, UYAP’tan aldığı ‘çıktı’ ile iki öğrencinin banka hesabına ‘haciz’ koydurdu. Bankadaki 300 TL ise bloke edildi.





ÖĞRENCİLER HACİZ TEDİRGİNLİĞİ YAŞIYOR





Yarkadaş şöyle devam etti: “Diğer öğrenciler ise evlerine haciz memuru gelecek olmasının tedirginliğini yaşıyor. Çünkü Okul Müdürü Necati Yener, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararına göre öğrencilerden 2 bin 500 TL talep ediyor. Öğrencisinin harçlığına haciz koydurtan müdür ise aynı okulda kalmaya devam ediyor. Bunca sorun ve sıkıntıya rağmen, Necati Yener, hem de 4 yıllık görev süresini doldurmasına rağmen nasıl oluyor da yerinde kalabiliyor? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 1.100 öğrencinin kaderini değiştirecek hamleyi bir an önce yapması gerekiyor.”