Samanyolu Haber /Gündem / Cadı avının adresi bu defa İstanbul: 168 gözaltı kararı! /21 Temmuz 2017 08:41

Cadı avının adresi bu defa İstanbul: 168 gözaltı kararı!

İstanbul'da Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında 168 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

SHABER3.COM

İstanbul'da Üsküdar ve Ümraniye ilçeleri başta olmak üzere Cemaat'e yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında 168 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltı işlemleri devam ediyor.
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