Samanyolu Haber /Gündem / Cadı avında günün bilançosu: 108 gözaltı /17 Ağustos 2017 12:24

Cadı avında günün bilançosu: 108 gözaltı

OHAL dönemi cadı avı kapsamındaki hukuksuz operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Ankara ve Konya’daki 2 farklı operasyonda 108 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Antalya’da ise 7 kişi tutuklandı.

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Maliye Bakanlığı çalışanlarına gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca,  Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, hukuki delil niteliği taşımayan ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen eski Maliye Bakanlığı çalışanı 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya’da 38 gözaltı

Konya merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonunda ise 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 20 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı sözde “F…” soruşturması kapsamında “Bylock” kullandığı ileri sürülen 38 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılığı talimatı üzerine Konya merkezli 7 ilde düzenlenen baskınlarda 20 kişi gözaltına alındı.

Antalya’da 7 tutuklama

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen Hizmet Hareketi’ne yönelik soruşturmalar  kapsamında gözaltına alınan 8 Maliye çalışanından, 7’si tutuklandı.
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