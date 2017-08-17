Cadı avında günün bilançosu: 108 gözaltı

Maliye Bakanlığı çalışanlarına gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, hukuki delil niteliği taşımayan ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen eski Maliye Bakanlığı çalışanı 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Konya’da 38 gözaltı
Konya merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonunda ise 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 20 kişi gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı sözde “F…” soruşturması kapsamında “Bylock” kullandığı ileri sürülen 38 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılığı talimatı üzerine Konya merkezli 7 ilde düzenlenen baskınlarda 20 kişi gözaltına alındı.
Antalya’da 7 tutuklama
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen Hizmet Hareketi’ne yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 8 Maliye çalışanından, 7’si tutuklandı.