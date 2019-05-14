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[Cadı avında bugün] TÜBİTAK'ta 7 kişiye gözaltı
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[Cadı avında bugün] TÜBİTAK'ta 7 kişiye gözaltı
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14 Mayıs 2019 12:56
[Cadı avında bugün] TÜBİTAK'ta 7 kişiye gözaltı
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik cadı avına bugün TÜBİTAK çalışanları maruz kaldı.
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde görev yapan 7 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde 7 kişiyi gözaltına almak için 3 ilde operasyon düzenledi.
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