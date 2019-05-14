Samanyolu Haber /Gündem / [Cadı avında bugün] TÜBİTAK'ta 7 kişiye gözaltı /14 Mayıs 2019 12:56

[Cadı avında bugün] TÜBİTAK'ta 7 kişiye gözaltı

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik cadı avına bugün TÜBİTAK çalışanları maruz kaldı.

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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde görev yapan 7 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde 7 kişiyi gözaltına almak için 3 ilde operasyon düzenledi. 

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