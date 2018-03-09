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[Cadı Avında bugün] Konya'da 84 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı
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[Cadı Avında bugün] Konya'da 84 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı
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09 Mart 2018 09:31
[Cadı Avında bugün] Konya'da 84 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı
Konya'da 84 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı... 43 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
SHABER3.COM
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 84 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından , Konya merkezli 43 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
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