[Cadı avında bugün] İstanbul'da 29 kişiye gözaltı





6 İLDE OPERASYON





İstanbul merkezli 6 ilde yapılan operasyonda İstanbul'da 14, şehir dışında 4 olmak üzere toplamda 18 kişi gözaltına alındı.





Gözaltına alınan kişiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele nezarethanesinde tutuluyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada "ByLock" isimli cep telefonu uygulaması kullandıkları iddiasıyla 29 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.