Samanyolu Haber /Gündem / [Cadı avında bugün] İstanbul'da 29 kişiye gözaltı /10 Mayıs 2019 11:35

[Cadı avında bugün] İstanbul'da 29 kişiye gözaltı

İstanbul merkezli 6 ilde yapılan operasyonda İstanbul'da 14, şehir dışında 4 olmak üzere toplamda 18 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada "ByLock" isimli cep telefonu uygulaması kullandıkları iddiasıyla 29 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

6 İLDE OPERASYON

İstanbul merkezli 6 ilde yapılan operasyonda İstanbul'da 14, şehir dışında 4 olmak üzere toplamda 18 kişi gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan kişiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele nezarethanesinde tutuluyor.
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