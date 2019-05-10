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[Cadı avında bugün] İstanbul'da 29 kişiye gözaltı
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[Cadı avında bugün] İstanbul'da 29 kişiye gözaltı
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10 Mayıs 2019 11:35
[Cadı avında bugün] İstanbul'da 29 kişiye gözaltı
İstanbul merkezli 6 ilde yapılan operasyonda İstanbul'da 14, şehir dışında 4 olmak üzere toplamda 18 kişi gözaltına alındı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada "ByLock" isimli cep telefonu uygulaması kullandıkları iddiasıyla 29 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
6 İLDE OPERASYON
İstanbul merkezli 6 ilde yapılan operasyonda İstanbul'da 14, şehir dışında 4 olmak üzere toplamda 18 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele nezarethanesinde tutuluyor.
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