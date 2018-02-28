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[Cadı Avında bugün] Eskişehir'de 55 gözaltı kararı
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[Cadı Avında bugün] Eskişehir'de 55 gözaltı kararı
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28 Şubat 2018 16:27
[Cadı Avında bugün] Eskişehir'de 55 gözaltı kararı
Eskişehir’de bu sabah düzenlenen operasyonlarda 52 kişi gözaltına alındı.
SHABER3.COM
Eskişehir’de yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 55 kişi için operasyon başlatıldı.
Kişilerden 52’si gözaltına alınırken, 3 kişiye ulaşılamadı
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