Samanyolu Haber /Gündem / [Cadı Avında bugün] Eskişehir'de 55 gözaltı kararı /28 Şubat 2018 16:27

[Cadı Avında bugün] Eskişehir'de 55 gözaltı kararı

Eskişehir’de bu sabah düzenlenen operasyonlarda 52 kişi gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Eskişehir’de yürütülen soruşturma kapsamında  haklarında gözaltı kararı çıkarılan 55 kişi için operasyon başlatıldı.

Kişilerden 52’si gözaltına alınırken, 3 kişiye ulaşılamadı
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