Samanyolu Haber /Gündem / [Cadı Avında bugün] Elazığ'da 53 kişi hakkında gözaltı kararı /01 Mart 2018 16:46

[Cadı Avında bugün] Elazığ'da 53 kişi hakkında gözaltı kararı

Elazığ merkezli 23 ilde haklarında gözaltı kararı bulunan 53 kişiden 42'si gözaltına alındı.

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Elazığ merkezli 23 ilde düzenlenen iki farklı eş zamanlı baskınlarda Cemaat soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 53 kişiden 42’si gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kanun Hükmündeki Kararname ile kapatılan okul ve dershanelerde çalışan 53 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine polis bugün eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyonundan birini Elazığ merkezli Siirt, Çanakkale, Zonguldak, Adıyaman, Aydın, Adana, Diyarbakır, Kahramanmaraş, İstanbul, Antalya, Malatya, Mersin, Ordu ve Aksaray’da gerçekleştirdi.


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