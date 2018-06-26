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[Cadı Avında bugün ] Deniz Kuvvetlerinde 30 gözaltı
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[Cadı Avında bugün ] Deniz Kuvvetlerinde 30 gözaltı
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26 Haziran 2018 09:03
[Cadı Avında bugün ] Deniz Kuvvetlerinde 30 gözaltı
Sabah saatlerinde Deniz Kuvvetlerinde görevli bazı subaylara yönelik operasyon yapıldı...
SHABER3.COM
Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarında aralarında muvazzafların da olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararı verilenler arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Kalem Müdürü de bulunuyor.
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