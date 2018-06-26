[Cadı Avında bugün ] Deniz Kuvvetlerinde 30 gözaltı

Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarında aralarında muvazzafların da olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





Gözaltı kararı verilenler arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Kalem Müdürü de bulunuyor.