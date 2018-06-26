Samanyolu Haber /Gündem / [Cadı Avında bugün ] Deniz Kuvvetlerinde 30 gözaltı /26 Haziran 2018 09:03

[Cadı Avında bugün ] Deniz Kuvvetlerinde 30 gözaltı

Sabah saatlerinde Deniz Kuvvetlerinde görevli bazı subaylara yönelik operasyon yapıldı...

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Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarında aralarında muvazzafların da olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilenler arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Kalem Müdürü de bulunuyor.
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