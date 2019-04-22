Samanyolu Haber /Gündem / [Cadı avında bugün] Ankara'da 50 astsubay için gözaltı kararı /22 Nisan 2019 10:04

[Cadı avında bugün] Ankara'da 50 astsubay için gözaltı kararı

Ankara'da Kara Kuvvetleri Komutanlığından 35'i görevde 50 astsubay gözaltı kararı verildi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 35'i muvazzaf 50 astsubay için gözaltı kararı verdi.  Belirlenen adreslere giden polis gözaltı işlemi yapıyor.
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