Samanyolu Haber
[Cadı avında bugün] Ankara'da 50 astsubay için gözaltı kararı
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
[Cadı avında bugün] Ankara'da 50 astsubay için gözaltı kararı
/
22 Nisan 2019 10:04
[Cadı avında bugün] Ankara'da 50 astsubay için gözaltı kararı
Ankara'da Kara Kuvvetleri Komutanlığından 35'i görevde 50 astsubay gözaltı kararı verildi
SHABER3.COM
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 35'i muvazzaf 50 astsubay için gözaltı kararı verdi. Belirlenen adreslere giden polis gözaltı işlemi yapıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
[Cadı avında bugün] Ankara'da 50 astsubay için gözaltı...
Sonraki Haber >>
Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi
Türk Hava Yolları (THY) uçağında dün akşam "torpilli yolcu" rezaleti yaşandı. Olup biteni televizyon...
Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı
Geçen hafta İstanbul Küçülçekmece'de Mustafa Kemal Paşa istasyonunda bir kadın tren raylarına...
41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi
Moskova-Murmansk seferini yapmak için havalandıktan sonra acil iniş yapan ve alev alarak 41 kişiye...
THY'de "torpilli yolcu" rezaleti
Televizyon sunucusu Saba Tümer THY uçağında olup biteni Twitter hesabından görüntülerle...
Fotoşoplu fotoğraf kullanan Melih Gökçek'ten Kaftancıoğlu'na: Bana tazminat davası aç
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu...
Almanya'da Türklerin yoğun yaşadığı bölgelerde Neonazi alarmı
Geride kalan 1 Mayıs‘ta aşırı sağcı ve neonazi grupların Almanya’nın iki kentinde adeta gövde...
Havuz medyasındaki 'Gül Kılıçdaroğlu ile yatta buluştu' haberine Gül'den 'saygısız' cevabı
AKP'nin yayın organlarından Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, geçen hafta CHP Genel Başkanı...
Arınç: İmamoğlu'nu biz büyüttük, 5 yıl sonrasının Cumhurbaşkanı adayına hazır olun
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, ''Ekrem İmamoğlu'na hak kazanmadığı büyük bir popülariteyi...
AKP'nin YSK temsilcisi: Kararı çok beklemeyeceğiz
AKP YSK Temsilcisi Recep Özel, KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanmasına ilişkin YSK'ya ek dilekçe...
[ANALİZ] YSK seçimi iptal ederse dolar 6,20 TL’yi geçecek
Piyasalarda 6 Mayıs depremi: Dolar 2018 yılı ekim ayından sonra yeniden 6,00 TL oldu. Euro 6,72 TL'yi...
AKP böyle kadrolaşıyor!
AKP'nin yandaş sendikası Eğitim Bir-Sen, okul müdürlüğü ve müdür yardımcılığı atamaları...
Game of Thrones'taki Starbucks bardağı sosyal medyada alay konusu oldu
Dünya çapından fenomen olan Game of Thrones dizisi bu kez, bir sahnede Starbucks bardağının görülmesiyle...
Tweet
41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi
Game of Thrones'ta büyük hata
Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....
Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi
Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü
Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı
Cep telefonu felaket getirdi
Yaşlı kadını iten kadın polis!
Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku
Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
[FLAŞ] Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti
AKP'nin YSK temsilcisi: Kararı çok beklemeyeceğiz
Daha inşaat halindeyken... Akkuyu nükleer santrali temelinde peş peşe iki çatlak
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
18:38:05