[Cadı avında bugün] Ankara'da 18 kişiye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmada 18 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.





Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre gözaltı kararı verilen kişiler özel sektörde ve kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışıyor. Suçları ise akıllı telefonlarda bir dönem kullanılan "ByLock" uygulamasını telefonlarına indirmiş olmak.





6 KİŞİ GÖZALTINDA





Şu ana kadar 6 kişinin gözaltına alındığı, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığı kaydedildi.