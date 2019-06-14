Samanyolu Haber /Gündem / [Cadı avında bugün] Ankara'da 18 kişiye gözaltı /14 Haziran 2019 12:12

[Cadı avında bugün] Ankara'da 18 kişiye gözaltı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle Hizmet Hareketi'ne yönelik başlattığı cadı avı sürüyor. Bugün Ankara'da 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmada 18 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre gözaltı kararı verilen kişiler özel sektörde ve kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışıyor. Suçları ise akıllı telefonlarda bir dönem kullanılan "ByLock" uygulamasını telefonlarına indirmiş olmak.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Şu ana kadar 6 kişinin gözaltına alındığı, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığı kaydedildi.
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