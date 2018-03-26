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[Cadı avında bugün] Ankara Merkezli 20 kişiye gözaltı kararı
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[Cadı avında bugün] Ankara Merkezli 20 kişiye gözaltı kararı
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26 Mart 2018 10:15
[Cadı avında bugün] Ankara Merkezli 20 kişiye gözaltı kararı
Ankara merkezli düzenlenen Cemaat operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.
SHABER3.COM
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara merkezli 5 ilde 20 sivil hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Görevlileri, bu sabah önceden belirlenen adreslere baskınlar yaptı.
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