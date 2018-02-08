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[Cadı Avında bugün] 17 üniversite çalışanına yakalama kararı
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[Cadı Avında bugün] 17 üniversite çalışanına yakalama kararı
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08 Şubat 2018 10:08
[Cadı Avında bugün] 17 üniversite çalışanına yakalama kararı
Gazi Üniversitesi personeli 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
SHABER3.COM
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında, eski Gazi Üniversitesi personeli 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Gazi Üniversitesi personeli 17 kişi hakkında sabah saatlerinden itibaren arama çalışmaları başladı
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