Samanyolu Haber /Gündem / [Cadı Avında bugün ] KHK'yla ihraç edilen 15 öğretmen hakkında gözaltı kararı /18 Eylül 2018 12:16

[Cadı Avında bugün ] KHK'yla ihraç edilen 15 öğretmen hakkında gözaltı kararı

Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) görevliyken KHK ile ihraç edilen öğretmenlar hakkında gözaltı kararı verildi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) görevliyken KHK ile ihraç edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 15 eski öğretmenden 12'si gözaltına alındı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara, Bursa, Isparta ve Çanakkale'de operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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